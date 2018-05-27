Самым красивым автомобилем в мире стал Bentley EXP10 Speed 6

На Concorso d’Eleganza Villa d’Este, который проходил с 22 по 24 мая, прототип Bentley EXP10 Speed 6 признан самым красивым автомобилем. Награду получил главный дизайнер автомобильной компании Bentley Люк Донкервольк

Впервые купе EXP10 Speed 6 было представлено на Женевском автосалоне, там он тоже был признан одним из самых красивых концептов.

Bentley уже получила достаточное количество отзывов и просьб о выпуске серийной модели EXP 10 Speed 6, правда многие потенциальные покупатели просят не изменять внешний вид.

В компании отмечают, что если EXP 10 Speed 6 получит серийное производство, то явно будут изменения в дизайне, однако насколько модель изменится пока неизвестно.

Не исключено, что серийный Bentley EXP10 Speed 6 получит 4,0-литровый твин-турбо мотор V10 от компании Audi, мощность которого будет свыше 500 лошадиных сил.

Ежегодный дизайнерский конкурс Concorso d’Eleganza Villa d’Este под открытым небом собирает огромное количество роскошных и старинных автомобилей, мотоциклов, концептов и коллекционных автомобилей.