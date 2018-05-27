В Набережных Челнах продают «золотую» Волгу ГАЗ-21 1967 года

Объявление о продаже раритетной «Волги» в золотистом цвете разместил Челнинский автодилер.

Как сообщают «Вести КАМАЗа», в Набережных Челнах продают советскую «Волга ГАЗ-21» 1967 года выпуска.

Перед тем как выставить автомобиль на продажу он был отреставрирован и покрашен в золотистый цвет. Пробег выставленной на продажу Волги составляет 61 000 километров.

За этот автомобиль просят 630 тысяч рублей. Напомним, что ранее легендарный ГАЗ-21 «Волга» со звездой выставляли на продажу в Барнауле, а житель Сызрани раритетную «Волгу» 1968 года продавал за 2,1 млн рублей.