На первом месте в рейтинге оказался Audi S2, который был популярным в 90-годы. Эта модель оснащалась пятицилиндровым мотором мощностью 220 л.с. Также в хетчбэке был фирменный полный привод Quattro и блокировка заднего дифференциала. В свое время это был очень быстрый хэтчбек так как от 0 до 100 км/ч он разгонялся всего 5,7 секунды. К тому же Audi S2 был доступен с пакетом от тюнинг-ателье MTM.

Автомобильные эксперты назвали самые яркие «заряженные» хэтчбеки 90-х годов‍ и на втором Nissan Pulsar GTI-R.

Этот автомобиль радовал своего владельца 20-литровым турбомотором с 230-стильной отдачей. С таким двигателем эта японская модель совершала разгон до первой «сотни» за 5.4 секунды.

Далее по списку располагается уже многими забытая марка Lancia с моделью Delta HF Integrale. Эта модель несмотря на свой 210-сильный турбомотор могла разгонятся с места до 100 км/ч за 5,7 секунды.

Также в рейтинг попали модели Honda CRX SiR и Volkswagen Corrado VR6. У японской модели установлен 1,6-литровый мотор, а у немецкого хот-хэтча V-образная шестерка, которая выдавала 190 л.с.

Источник: «Автоновости дня».