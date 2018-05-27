Каждая четвертая продаваемая машина в 2018 в России — отечественная

Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат» проанализировав продажи автомобилей на российском рынке за период январь-апрель 2018 года.

Так, оказалось, что каждый четвертый реализованный в России автомобиль является моделью отечественной марки. За отчетный период автомобилей российских марок было продано в количестве 137,7 тысяч штук, что на 18% больше.

В целом рынок автомобилей за четыре месяца этого года составил 543,3 тыс. авто, в том числе и LCV. Этот показатель в сравнении с аналогичным периодом прошлого года оказался на 20,5% больше.

При этом на долю отечественных авто приходится 25,2% или каждый четвертый проданных автомобиль. Из общего объёма продаж на модели «АвтоВАЗа» пришлось 109,8 тыс. авто, что на 25% больше.

На втором месте оказались автомобили ГАЗ с показателем 17,1%. В тройке лидеров оказались автомобили «УАЗ», которых за период январь-апрель 2018 года было продано в количестве 10,8 тыс., что на 17% меньше.