Эксперты рассказали, можно ли открывать окна при включенном кондиционере‍

Эксперты рассказали, можно ли открывать окна в автомобиле при включенном кондиционере. Конечно можно, но нужно ли, в этом вопросе решили разобраться специалисты портала «За рулем».

Салон автомобиля обязательно нужно проветривать, а сделать это можно открыв двери или окна во время движения. Но если в автомобиле установлен кондиционер лучше перед открытием окон его выключить, так как он не будет работать должным образом.

При этом некоторые автовладельцы летом не пользуются кондиционером или выключают климат-контроль так как он увеличивает расход топлива.

Это действительно так, ведь расход больше на 10-15%, но нужно учесть, что открытые окна увеличивают аэродинамическое сопротивление и как правило это повышенный расход топлива.

Что касается включенного кондиционера и открытых окон, то тут нужно понимать, что система охлаждения просто не будет охлаждать салон, так как весь холодный воздух просто будет выветриваться. За саму систему переживать не стоит, она не выйдет из строя.

Эксперты советуют ездить с закрытыми окнами и включённым кондиционером, это даже будет благоприятней сказываться на здоровье так как водитель и пассажиры не будут дышать выхлопными газами.

При этом не забывайте вовремя менять салонные фильтры и чистить испаритель кондиционера каждый год или два.

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