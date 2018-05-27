Эксперты составили ТОП-3 самых впечатляющих российских вездеходов

Автомобильные эксперты подготовили небольшой рейтинг, в который вошли три российских вездехода достойных внимания.

Так, эксперты Daily-Motor составили ТОП-3 самых впечатляющих российских вездеходов. На первой строчке рейтинга оказался болотоход Шерп, который был представлен в Москве в 2015 году.

Этот вездеход приводится в движение полуторалитровым турбированным дизельным мотором мощностью 44 л.с. Отмечается, что этой мощность российскому вездехеходу хватает, учитывая то, для сего он создавался. Стоимость такого внедорожника составляет около четырех миллионов рублей.

Вторая строчка оказалась за моделью Атон-Импульс Викинг 2992. В отличие от первого вездехода он выглядит немного привлекательнее, а вот расположится в нем может семь человек. Разработан этот внедорожник был в 2014 году.

В нем установлен 82-сильный двигатель и это при том, что вес внедорожника составляет 3,3 тонны. Впрочем, отмечается, что мощности двигателя хватает при движении по бездорожью. Цена Атон-Импульс Викинг 2992 составляет около 12,5 миллиона рублей.

В тройке лидеров расположился известный многим вездеход-амфибия «Бурлак». У «Бурлака» установлен силовой агрегат Cummins 2.8 ISF с 149-сильной отдачей.

Максимальная скорость вездехода 50 км/ч, а по воде он может двигаться со скоростью 5 км/ч. Основным назначением этого вездехода является использование в Арктике. Тестирование новых версий Бурлака до сих пор продолжаются. Стоимость этого вездехода не озвучивают.