Эксперты составили мировой Топ-10 самых беспроблемных автомобилей

Данный рейтинг был составлен по отзывам владельцев автомобилей зарубежным изданием IseeCars. Проанализировав количество жалоб на тот или иной автомобиль, эксперты составили рейтинг ТОП-10 самых беспроблемных авто в мире.

Таким образом, в опубликованном списке оказались модели авто, владельцы которых реже других жаловались на проблемы и поломки. Так, первое место в данном списке оказалось за автомобилем Hyundai Accent (близнец Solaris).

Эксперты отмечают, что эта модель оказалась надежной, ведь в ней меньше всего оказалось «болячек», а проблемы, которые возникали в ходе эксплуатации оказались легко решаемы.

На втором месте расположился Chevrolet Equinox, который на территории США признан еще и лучшим автомобилем для дальних поездок. В тройке лидеров оказалась японская модель Toyota Corolla.

Этот автомобиль является не только популярным, но и одним из самых надежных. Далее в рейтинге оказались три модели марки Honda, а именно Civic, CR-V и Accord.

В ТОП-10 самых беспроблемных авто в мире оказались следующие модели: Subaru Crosstrek, Toyota Camry, Hyundai Elantra и GMC Terrain.