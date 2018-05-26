В Volvo рассказали о новинках для российского рынка

В российском представительстве Volvo рассказали за модели, которые будут продаваться в России. По словам Алексея Тарасова, в следующем году до российских дилеров марки доберется еще непредставленный седан S60, презентация которого состоится в ближайшее время.

Также в июне в продаже появится новая модель кроссовера Volvo ХС40, а в конце года россиянам предложат гибридный флагманский кроссовер ХС90. Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», в России будут продаваться все новинки Volvo.

Сейчас шведская автомобильная компания для российского покупателя предлагает весь свой модельный ряд за исключение обычных универсалов. В РФ они доступны только в вариантах повышенной проходимости — Cross Country.

По данным аналитиков, в апреле в России было продано 596 авто марки Volvo. Несмотря на такой небольшой объём продаж спрос на модели премиального автопроизводителя в России вырос на 17%. С начала года по апрель было продано 1 533 авто (-8%).