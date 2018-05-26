Китайская компания клонирует внедорожник Lamborghini Urus

Китайская марка Huansu, входящая в состав крупного автомобильного концерна BAIC, решила создать новую линейку автомобилей, которые войдут в серию Х. В модельном ряду новинка станет выше существующей серии S, в которой сейчас находится пять моделей — S2, S3, S5, S6 и S7.

Автопроизводитель показал первые скетчи модели, которая откроет Х-серию. На изображениях новой модели Huansu был продемонстрирован клон Lamborghini Urus, и это очень хорошо встретили поклонники марки.

Дело в том, что в Китае нормально относятся к клонам и они покупаются даже лучше, чем оригиналы. Стоит отметить, что иногда автопроизводители копируют не только европейские модели, но также и успешные китайские.

В Huansu X будет пять моделей — X5, X6, X7L, X8L и X9L. На презентации также было сказано, что Huansu еще создаст несколько исследовательских центров, которые будут разрабатывать электрические и гибридные автомобили, а также новые электронные системы безопасности и искусственный интеллект.