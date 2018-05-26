Новый большой кроссовер FAW Senia R9 поступил в продажу

Новый большой внедорожник от китайской компании FAW был представлен в апреле на автосалоне в Пекине.

Теперь новинка поступила в продажу на китайском рынке, где предлагается для покупки в восьми комплектациях.

Новый кроссовер FAW Senia R9 получил длина 4 505 мм, а ширину и высоту – 1835 и 1659 мм. Расстояние между осями будет 2 700 мм.

Дизайн новинки выполнен с стилистике модели R7. Моторная гамма автомобиля представлена только одним двигателем. Им стал бензиновый турбированный агрегат объёмом 1,2 литра.

Его мощность составляет 143 л.с., а в паре с ним может работать пятискоростная механика или семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями.

Система привода будет только на переднюю ось. Стоимость FAW Senia R9 варьируется от 83 900 до 125 900 юаней или от 809 000 до 1,26 миллиона рублей.