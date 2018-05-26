Американская компания Nicola открыла предзаказ на свои брутальные багги, которые во многом превосходят бензиновые аналоги.
Мощные электробагги Nicola NZT стали доступны для предзаказа
26.05.2018 23:05
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Сейчас производитель предлагает несколько моделей, которые отличаются мощностью. Базовая версия электрокара, созданного для бездорожья, комплектуется 266-сильным электрическим мотором и аккумулятором 75 кВт·ч. Такая версия обойдется по цене от 29 000 долларов.
Самая мощная модификация электрического багги получила 590-сильный электромотор и блок аккумуляторов 125 кВт·ч.
За эту версию просят уже 62 000 долларов. Все возможности электрических багги Nicola NZT автопроизводитель показал в своем рекламном ролике, где было явное сравнение с классическими моделями багги.
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