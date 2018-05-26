Мощные электробагги Nicola NZT стали доступны для предзаказа

Американская компания Nicola открыла предзаказ на свои брутальные багги, которые во многом превосходят бензиновые аналоги.

Сейчас производитель предлагает несколько моделей, которые отличаются мощностью. Базовая версия электрокара, созданного для бездорожья, комплектуется 266-сильным электрическим мотором и аккумулятором 75 кВт·ч. Такая версия обойдется по цене от 29 000 долларов.

Самая мощная модификация электрического багги получила 590-сильный электромотор и блок аккумуляторов 125 кВт·ч.

За эту версию просят уже 62 000 долларов. Все возможности электрических багги Nicola NZT автопроизводитель показал в своем рекламном ролике, где было явное сравнение с классическими моделями багги.