Опубликован первый тизер самого мощного Ford Mustang Shelby GT500

Компания Ford подогревает интерес поклонников к своей самой мощной версии Ford Mustang — Shelby GT500 и сегодня был опубликован первый тизер модели нового поколения.

На тизере автомобиль сфотографирован сверху, но даже так можно увидеть, что Ford Mustang Shelby GT500 получил новый капот, а также большое заднее крыло.

Оснащена новинка будет восьмицилиндровым компрессорным двигателем, мощность которого будет более 700 лошадиных сил.

Стоит отметить, что сейчас производитель предлагает версию Shelby GT350, которая пока является самой мощной и имеет под капотом 5.2-литровый двигатель с отдачей 533 лошадиных силы при 582 Нм крутящего момента.

При этом самой мощной моделью компании является суперкар GT, оборудованный 665-сильным мотором с шестью цилиндрами.

Как ранее стало известно, Ford Mustang Shelby GT500 поступит в продажу в следующем году, а его презентация должна состояться совсем скоро.