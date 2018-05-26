Компания Porsche отзывает более 2 тыс. игрушечных машинок

О проведении отзывной кампании, под которую попали игрушечные машинки Porsche, сообщает Комиссия по безопасности товаров широкого потребления США (CPSC).

По данным комиссии, отзывными стали игрушечные машинки компании из серии My First Porsche — Wooden Cars, в которых оказались ненадежно прикреплены колеса.

Опасность заключается в том, что детали такой игрушки может проглотить ребенок, который по этой причине может и задохнуться.

Ненадежное крепление колес оказалось в деревянных машинках, выпущенных в период с апреля 2015 года по март этого года на территории Польши.

Более двух тысяч таких игрушек реализовали на территории США и еще около 300 на территории Канады.