О проведении отзывной кампании, под которую попали игрушечные машинки Porsche, сообщает Комиссия по безопасности товаров широкого потребления США (CPSC).
Компания Porsche отзывает более 2 тыс. игрушечных машинок
26.05.2018 11:29
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По данным комиссии, отзывными стали игрушечные машинки компании из серии My First Porsche — Wooden Cars, в которых оказались ненадежно прикреплены колеса.
Опасность заключается в том, что детали такой игрушки может проглотить ребенок, который по этой причине может и задохнуться.
Ненадежное крепление колес оказалось в деревянных машинках, выпущенных в период с апреля 2015 года по март этого года на территории Польши.
Более двух тысяч таких игрушек реализовали на территории США и еще около 300 на территории Канады.
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