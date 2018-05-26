Volkswagen снизил цены на Volkswagen Passat в России

На российском рынке Volkswagen снизил стоимость базовой версии Passat и сейчас четырехдверка предлагается от 1 млн 399 тыс. рублей. Также снижение цен затронуло универсал, который в дилерских центрах марки можно заказать за 1 млн 829 тыс. рублей.

Вместе со снижением цен немецкий автопроизводитель для России подготовил два новых пакета — «Топ» и «Техника», которые можно заказать для моделей Passat, Passat Variant и Passat Alltrack в версиях Comfortline и Highline.

Стоимость пакета «Топ» составляет всего 29 тысяч рублей и в нем обширное количество опций, которые при отдельном заказе увеличивают цену автомобили почти на 150 тысяч рублей.

При заказе комплекта «Техника» в сочетании с комплектацией Highline набор расширяется за счет добавления динамической регулировки постоянного дальнего света Dynamic Light Assist и теплоотражающего лобового стекла с подогревом.

Стоимость пакета составляет 59 900 рублей, а выгода при покупке достигает 30 000 рублей в сравнении с заказом с отдельными опциями, сообщает пресс-служба немецкого производителя.