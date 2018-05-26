Компания Volkswagen объявила о старте продаж нового седана Lavida Plus

Презентация седана нового поколения Volkswagen Lavida Plus состоялась в рамках автосалона в Пекине в апреле, теперь производитель объявил о старте продаж модели на китайской рынке.

Создавался автомобиль на платформе MQB, а идентичен он с технической точки с Jetta. Габариты седана оказались больше, чем у предшественника и составили 4 670/1 806/1 474 мм, а расстояние между осями – 2 688 мм.

Для китайского рынка модель будет доступна с бензиновым полуторалитровым 116-сильным двигателем, а также двумя турбированными моторами объёмом 1,2 и 1,4.

Среди трансмиссией будет шестискоростная механика или семискоростная роботизированная коробка передач. Стоимость Volkswagen Lavida Plus стартует 119 800 юаней или 1 1 52 000 рублей.