Ducati Panigale V4 и Audi R8 V10 сравнили в марафоне по прямой

Сравнение двух автомобилей на прямой решили провести журналисты издания Autocar, которые опубликовали видео с заездом.

Участниками марафона по прямой стали автомобили Audi R8 V10 и Ducati Panigale V4. Последний приводится в движение четырехцилиндровым агрегатом объёмом 1 104 кубических сантиметра.

Этот двигатель в модели установлен от гоночного Desmosedici. Мощность мотора составляет 214 л.с. при 124 Нм и работает в паре с шестискоростной механикой.

Audi R8 имеет под капотом десятицилиндровый двигатель с показателем крутящего момента 540 Нм. Результаты заезда показали в видео, опубликованном на youtube-канале Autocar.

