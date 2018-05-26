Сравнение двух автомобилей на прямой решили провести журналисты издания Autocar, которые опубликовали видео с заездом.
Ducati Panigale V4 и Audi R8 V10 сравнили в марафоне по прямой
26.05.2018 10:44
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Участниками марафона по прямой стали автомобили Audi R8 V10 и Ducati Panigale V4. Последний приводится в движение четырехцилиндровым агрегатом объёмом 1 104 кубических сантиметра.
Этот двигатель в модели установлен от гоночного Desmosedici. Мощность мотора составляет 214 л.с. при 124 Нм и работает в паре с шестискоростной механикой.
Audi R8 имеет под капотом десятицилиндровый двигатель с показателем крутящего момента 540 Нм. Результаты заезда показали в видео, опубликованном на youtube-канале Autocar.
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