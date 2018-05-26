Модель УАЗ «Пикап» в апреле стала лидером авторынка пикапов‍ в РФ

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», уточняя, что в апреле объём реализованных пикапов составил 800 экземпляров, что на 5,3% меньше, чем в апреле 2017 года.

УАЗ «Пикап» в апреле стал лидером российского рынка пикапов. Его продажи в прошлом месяце составили 329 штук, что на 16,3% больше.

Вторым самым продаваемым пикапом стал японский Toyota Hilux, продажи которого составили 250 единиц, а это на 35,2% меньше.

Третий результат показа пикап Mitsubishi L200, реализованный в количестве 130 экземпляров, что на 46,1% больше.

Российские аналитики отмечают, что доля пикапов на российском рынке составляет менее одного процента.