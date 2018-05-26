Toyota озвучила цены на новый кроссовер Toyota C-HR для РФ

Одобрение типа транспортного средства японский кроссовер получил еще в прошлом году и тогда озвучила предварительные сроки выхода нового кроссовера. При этом теперь российский офис японской компании официально анонсировал старт приема заказов и начальную стоимость на модель.

Так, уже с 1 июня 2018 года российские дилеры Toyota начнут прием заказов на новинку. В это же день будут раскрыты все цены и комплектации автомобиля, а пока известно, что в базовом исполнении автомобиль оценили в 1 299 000 рублей.

О том, когда первые партии кроссовера доберутся о дилеров производитель не сообщил. Для россиян Toyota C-HR предложат с двумя силовыми установками и двумя типами трансмиссий.

Так, модель будет предложена с двухлитровым 148-сильным мотором, а также новым 1,2-литровым турбоагрегатом с отдачей 115 л.с.

Среди трансмиссии будет шестискоростная механика или вариатор, а система привода будет как на переднюю ось, так и на все колеса.