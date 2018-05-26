Такое количество автомобилей концерна будет отозвано на территории США, о чем сообщили в Fiat Chrysler.
Концерн Fiat Chrysler отзывает 5 млн автомобилей из-за круиз-контроля
26.05.2018 10:09
117 0
В общей сложности под отзыв попало почти пять миллионов автомобилей, у которых может быть заводской брак.
В частности, как говорится в сообщении, владельцы автомобилей могут столкнуться с тем, что после активации функции круиз-контроля её невозможно выключить.
Среди автомобилей, которые отправят на сервис оказались модели Chrysler 200 и Chrysler 300, Dodge Durango, Jeep Cherokee, Jeep Wrangler, Dodge Journey и другие разных модельных годов, начиная от 2014 модельного года.
До посещения дилерского центра компания рекомендует владельцам не использовать круиз-контроль. Все возможные дефекты сервисные центры производителя устранят за свой счет.
Комментарииcomments powered by HyperComments