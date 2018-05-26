Эксперты озвучили средний возраст легковых автомобилей в РФ‍

Средний возраст легковых автомобилей был назван по состоянию на 1 января 2018 года.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», средний возраст легковых автомобилей в РФ составил 13,1 года.

Этот же показатель для иномарок составил 10,9 года, а для отечественных легковушек – 16,6 года. Меньше всего средний возраст зафиксирован у китайских автомобилей, у которых средний показатель пробега 6,6 года.

Для автомобилей корейских марок средний возраст составляет 7,4 года, а у машин американских производителей 9,9 года.

Автомобили европейских брендов имеют средний пробег 10,8 года. Как отмечают аналитики, самые возрастные среди иномарок являются авто японских компаний – 13,1 года.

Среди марок российских брендов у УАЗа средний возраст автомобилей в России оказался 15 лет, а у LADA – 16.