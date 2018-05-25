Новый электромобиль Nissan Leaf лишили крыши

Компания Nissan показала очень необычную версию своего популярного электрокара – Leaf.

Автомобиль показали на специализированном форуме в Токио, где публике продемонстрировали Nissan Leaf в трехдверном кузове без крыши.

Подробности про прототип не стали раскрывать, но судя по изображению для модели крыша не предусмотрена вовсе.

В серийное производство открытый Leaf не пойдет. Сейчас пятидверный электрический хэтчбек Nissan Leaf в Европе предлагается с 150-сильным мотором и блоком аккумуляторов ёмкостью 40 кВт*ч.

Максимальный запас хода «зеленой» модели составляет 242 км, при этом по японской системе расчета пробега электрокар может проехать на одном заряде до 400 км.