Компания Nissan показала очень необычную версию своего популярного электрокара – Leaf.
Новый электромобиль Nissan Leaf лишили крыши
25.05.2018 16:38
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Автомобиль показали на специализированном форуме в Токио, где публике продемонстрировали Nissan Leaf в трехдверном кузове без крыши.
Подробности про прототип не стали раскрывать, но судя по изображению для модели крыша не предусмотрена вовсе.
В серийное производство открытый Leaf не пойдет. Сейчас пятидверный электрический хэтчбек Nissan Leaf в Европе предлагается с 150-сильным мотором и блоком аккумуляторов ёмкостью 40 кВт*ч.
Максимальный запас хода «зеленой» модели составляет 242 км, при этом по японской системе расчета пробега электрокар может проехать на одном заряде до 400 км.
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