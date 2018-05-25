Тизеры нового седана Geely Emgrand SL показали в сети

Geely показала тизеры нового купеобразного седана, которые пока известен под названием A06, но есть предположение, что модель будет носить название Emgrand SL.

В Китае автомобиль будет предлагаться с литровым турбомотором мощностью 136 л.с. и 1,4-литровым турбированым двигателем мощностью 133 л.с.



Известно, что седан получил следующие размеры: длина — 4 680 мм, ширина — 1 785 мм, высота — 1 460 мм, размер колесной базы — 2 670 мм.



По некоторым данным, в основе Geely A06 будет платформа, разработанная собственными силами китайской компании.

В продажу купеобразный седан должен поступить в следующем квартале. Поступит ли модель в продажу за пределами китайского рынка пока неизвестно.