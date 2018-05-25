Продажи новых китайских автомобилей в РФ выросли на 19%

Российские аналитики опубликовали статистику по продажам китайский автомобилей на первичном рынке России за апрель этого года.

По данным аналитиков из «Автостат», в продажи новых китайских автомобилей на рынке РФ выросли на 19% и составили 2 975 штук.

Как и ранее лидирует по продажам китайская компания Lifan, продажи которой за отчетный период составили 1 290 единиц, а это доля более 40%. В сравнении с апрелем 2017 года китайская марка увеличила объёмы реализации на три процента.

Второй по объёму продаж в России среди китайских компаний оказалась Chery. Её продажи составили 597 штук, что на 31% больше.

Третий результат показал Geely, реализовав 218 автомобилей, что на 16% больше. В первой пятерке самых продаваемых оказались Haval (211 шт.; +46 %) и Zotye (208 ед., рост в 2 раза).

Также на российском рынке в апреле было реализовано: 151 FAW, 143 Changan, 98 DFM, 20 Foton, 15 Brilliance и 4 автомобиля марки Hawtai.