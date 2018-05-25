Новый Subaru WRX STI 2019 получил 310-сильный двигатель

Японский автопроизводитель официально представил свои новые седаны Subaru WRX и WRX STI 2019 модельного года.

Эти модели оснастили улучшенными моторами, которые получили прибавку к мощности. Под капотом WRX STI стали устанавливать 2,5-литровый мотор, мощность которого была увеличена с 300 до 310 лошадиных сил.

Для прибавки мощности инженеры японской компании установили спортивную выхлопную систему, заменили поршни и перепрограммировали блок управления мотором.



В Subaru WRX оставили тот же 2,0-литровый мотор мощностью 268 л.с. Седан предлагается с 6-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором.

Также с обновлением WRX в базовой версии стал оснащаться мультимедийной системой с 6,5-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.