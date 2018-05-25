Фотошпионы заметили обновленный SEAT Leon во время дорожных тестов

В следующем году выйдет новое поколение семейства Seat Leon и ее уже вывели на дорожные тесты.

Фотошпионы на тестах заметили мул нового Seat Leon. Прототип получил передок от нового поколения, а всю остальную часть кузова от универсала Leon.

Пока сложно понять, как изменится модель в будущем, но скорее всего она останется полностью узнаваемой, при этом передняя часть станет более агрессивной.

В основе нового поколения Seat Leon будет лежать платформа MQB, на которой построены автомобили марки Skoda, Volkswagen и Audi.

Моторы скорее всего также достанутся от семейства немецких моделей, а это турбированные литровые ДВС мощностью до 115 л.с. и 1,5-литровые турбомоторы до 200 л.с. Также в новом поколении Leon появится новый салон и большое количество электронных систем безопасности.