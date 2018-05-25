Skoda разобрала Skoda Fabia ровно за минуту до последнего болтика

Автомобиль два года ездил по Европе и это был своеобразный тест, который и организовала чешская марка.

Два года назад с конвейерной линии в Млада-Болеславе сошел экземпляр Skoda Fabia в кузове универсал. Его компания решила направить не в дилерский центр, а на тесты, которые длились два года.

В результате Fabia за этот период проехала 106 000 километров. После чего ее отозвали на завод и разобрали до последнего болтика.

Как разбирали автомобиль можно посмотреть в ролике, который опубликован на youtube-канале автопроизводителя.

Какие технические проблемы были во время тестов и что показали тесты пока не сообщается, но было сказано, что модель в разобранном виде отправят в одну из европейских школ, где ее будут собирать ученики.



