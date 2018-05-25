Брянской кожей будут отделывать салоны Porsche, BMW и Mercedes‍

Кожевенный завод, который сейчас строится в Брянской области, будет поставлять продукцию для премиальных моделей Porsche, BMW и Mercedes, такие данные поводит губернатор региона Александр Богомаз.

Как заявил губернатор региона на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)

«На кожевенном заводе, который строит «Мироторг», будут применяться лучшие технологии и оборудование со всего мира. Первая продукция — выделанные шкуры крупного рогатого скота — будет поставлена на внешний и внутренний рынки осенью 2018 года. Главными потребителями станут такие автогиганты, как Porsche, BMW, Mercedes, а также автомобильный кластер в Калужской области»

Еще завод намерен оснащать натуральной кожей зарубежные компании по производству кожгалантереи и даже авиастроителей, которые могут использовать кожу для отделки салонов лайнеров.

Ориентировочно новый кожевенный завод «Мироторга» ежегодно сможет выпускать до 175 тыс. кв. м кожевенного полуфабриката.

Для этого предприятие оснастят передовым оборудованием. Как стало известно, на заводе будет работать около 200 человек.