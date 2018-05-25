Пикап Ford F-150 Raptor получил новую подвеску‍

Настройку подвески производили специалисты Ford, которые ее оснастили интеллектуальными системами, позволяющими не отвлекаться водителю от езды по бездорожью.

Подвеска сама сможет определять какой тип поверхности под автомобилем. Если это дорога, то она перестроится на управляемость, если бездорожье, то тут включатся настройки для более комфортной езды.

Также подвеска автоматически поймет, что произошел отрыв передних колес и она автоматически исключит удар днищем о поверхность земли во время приземления. Отмечается, что замена подвески в F-150 Raptor не повлияла на геометрическую проходимость.

Напомним, под капотом пикапа установлен 3,5-литровый мотор мощностью 380 л.с. и дясятиступенчатая автоматическая коробка передач.