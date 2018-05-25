Новый спорткар Porsche 911 получит две гибридные версии

О новом поколении спорткара Porsche 911 появились новые подробности, согласно которым у автомобиля будет сразу две гибридные версии.

По данным зарубежных инсайдеров, первый гибридный вариант спорткара будет неким аналогом 911 Carrera.

Его силовая установка будет представлена трехлитровым бензиновым мотором с шестью цилиндрами, который выдаст 340 л.с. и электродвигатель с отдачей 136 л.с.

Суммарная отдача этой установки составит 462 л.с. В этом варианте в качестве трансмиссией будет использована роботизированная коробка PDK.

Что касается второго гибридного варианта, то он окажется мощнее, а сама модификация расположится между версиями Turbo и Turbo S.

В гамме также будет присутствовать варианты GT3, GT3 RS и GT2 RS, которые получат только бензиновые моторы.