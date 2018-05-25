Новый Renault Koleos примерил кузов кросс-купе

Сейчас каждый автопроизводитель старается свой модельный ряд кроссоверов дополнить купеобразным «паркетником» и некоторые поклонники марки Renault уже давно ждут выход купеобразного флагманского Koleos.

Стоит отметить, что Renault никогда не упоминала о разработке Koleos с купеобразным силуэтом, и сейчас флагманский кроссовер доступен только в одном типе кузова.

Независимые дизайнеры решили создать рендерные изображения купеобразного Koleos. Свою работу они опубликовали на странице в facebook.

Как можно заметить, модель получила большое внешнее сходство с существующими BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe, при этом передняя часть кроссовера выдержана в фирменном стиле французской марки.



Напомним, текущая версия Renault Koleos впервые была представлена в Париже в 2016 году. Сейчас она доступна и в России.

Koleos в РФ стоит от 1 749 000 рублей за авто выпущенное в 2017 году и 1 829 000 рублей за модель сошедшую с конвейерной линии в текущем году.

