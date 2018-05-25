BMW показала BMW X5 нового поколения на фото и видео‍

Баварский автопроизводитель на видео показал, как тестируется новое поколение кроссовера BMW X5. Четвертое поколение популярного немецкого кроссовера тестируют за Полярным кругом, в песках в Южной Африке и естественно на скоростном треке Нюрбургринга.

Достоверно известно, что новая генерация BMW X5 будет создана на масштабируемой платформе CLAR, которая уже лежит в основе текущего поколения 5-Series и 7-Series. За счет CLAR кроссовер станет легче чем текущая генерация и получит новые моторы.

Также в X5 появится новая адаптивная подвеска, которая ранее не применялась на серии X. Еще кроссовер оснастят пакетом Offroad Package, который специально создан для бездорожья, но его автопроизводитель будут предлагать только в качестве опции.

Ожидается, что BMW X5 получит версию с гибридной силовой установкой. Также будут предлагаться версии с 4, 6 и 8-цилиндровыми моторами и 4,4-литровым 600-сильным бензиновым ДВС, который предложат в M версии.



