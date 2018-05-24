Презентация экспедиционной версии российского внедорожника состоялась в апреле текущего года. Во время презентации цены на модель не объявили.

Теперь пресс-служба «УАЗа» официально объявила, что дилеры УАЗ начали продажи экспедиционного внедорожника УАЗ Patriot.

Новинка получила набор сертифицированного внедорожного оборудования и предлагается по цене от 1 039 990 рублей.

Более подробно об экспедиционном УАЗ Patriot портал «ТвоёАвто» сообщал ранее. Как сообщили в компании, на автомобиль с момента старта его производства, поступило 100 предварительных заказов. Также производитель анонсировал и дополнительные внедорожные спецверсии УАЗ.