В Британском городе Суиндоне разработали гоночный пикап на базе текущего поколения хэтчбека Honda Civic Type R.
Honda создала «заряженный» пикап на основе Honda Civic Type R
24.05.2018 18:07
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Прототип был создан для участия в мероприятии SMMT Test Day, которое организовало общество автопроизводителей Великобритании.
В основе пикапа лежит Honda Civic Type R, а сам проект получил название Project P и при его разработке специалистам марки пришлось изменить кузов после центральных стоек.
Технически пикап полностью повторяет своего донора, и под его капотом установлен 2,0-литровый турбомотор VTEC Turbo с 320-сильной отдачей и 400 Нм крутящего момента.
С таким мотором пикап способен преодолеть отметку 100 км/ч за 5,7 секунды. Максимальная скорость Civic Type R Project P составляет 265 км/ч.
Также в пикапе оставили режимы работы трансмиссии, в частности водитель может выбрать комфортный, спортивный или трековый режим.
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