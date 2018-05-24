Honda создала «заряженный» пикап на основе Honda Civic Type R

В Британском городе Суиндоне разработали гоночный пикап на базе текущего поколения хэтчбека Honda Civic Type R.

Прототип был создан для участия в мероприятии SMMT Test Day, которое организовало общество автопроизводителей Великобритании.



В основе пикапа лежит Honda Civic Type R, а сам проект получил название Project P и при его разработке специалистам марки пришлось изменить кузов после центральных стоек.

Технически пикап полностью повторяет своего донора, и под его капотом установлен 2,0-литровый турбомотор VTEC Turbo с 320-сильной отдачей и 400 Нм крутящего момента.

С таким мотором пикап способен преодолеть отметку 100 км/ч за 5,7 секунды. Максимальная скорость Civic Type R Project P составляет 265 км/ч.

Также в пикапе оставили режимы работы трансмиссии, в частности водитель может выбрать комфортный, спортивный или трековый режим.