Компания «АвтоВАЗ» возобновила продажи в Чили спустя 20 лет‍

Российская марка после 20-летнего перерыва вернулась на автомобильный рынок Чили. Импортером Lada стала компания Cono Sur Automotive Distributor, которая уже сотрудничает с альянсом Renault-Nissan.

В Чили импортер предоставляет полный спектр услуг по продаже, гарантийному и послегарантийному обслуживанию.

Как сообщает пресс-служба российского автопроизводителя, модельный ряд в Чили подобран таким образом, чтобы обеспечить доступные цены и востребованную функциональность.

В Чили «АвтоВАЗ» будет поставлять модели Lada 4х4, Kalina Cross, седан Granta и фургон Largus. В 2018 году в Чили планируется продавать до 400 российских автомобилей Lada.

Пока в стране работает один дилерский центр, но в течении года должны появится еще два новых автосалона.