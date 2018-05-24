Дилеры Ford в РФ начали прием заказов на обновленный Ford Ecosport

Российские дилеры американской марки на территории РФ начали приём заказов на обновленную версию кроссовера Ford Ecosport, который в отличие от предшественника стала дешевле на 13 тысяч рублей в начальной комплектации.

Минимальный ценник на автомобиль составляет 959 000 рублей за версию с полуторалитровым 123-сильным двигателем и механической коробкой передач.

В этой комплектации ценник стал меньше за счет отсутствия в ней кондиционера, аудиосистемы и футляра запасного колеса. Кроме этого, для клиентов в России предлагают выбрать версию с полным приводом и классическим гидромеханическим «автоматом».

Самая дорогая комплектация кроссовера имеет ценник 1 399 000 рублей. Напомним, что обновлённый кроссовер был официально представлен в сентябре прошлого года.

В отличие от предшественника Ford EcoSport получил иные бамперы, радиаторную решетку и оптику, а также колесные диски размером 16 и 17 дюймов. В салоне появился новый руль, передняя панель, а также информационно-развлекательная система с экраном 6,5 или 8 дюймов.

Наибольшие изменения произошли в моторной гамме, где появился новый 1,5-литровый агрегат с системой прямого впрыска, который стал заменой 1,6-литровому 122-сильному двигателю.

Новый мотор работает в паре с пятискоростной механикой или шестискоростным автомат. Еще одним двигателем в моторной гамме является бензиновый двухлитровый Duratec. У него стал доступен непосредственный впрыск, за счет которого вырос показатель крутящего момента до 194 Нм.