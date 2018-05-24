Lexus в РФ отзывает 3,3 тыс. автомобилей из-за подушек безопасности

Росстандарт сообщил о проведении новой сервисной кампании на территории Российской Федерации.

В рамках кампании, Lexus отзовет в РФ 3,3 тыс. автомобилей из-за подушек безопасности. В сообщении ведомства говорится, что под действие отзыва попадает 3 331 автомобиль модели Lexus ES 350, Lexus GX 460, Lexus IS 250, Lexus IS 250C, Lexus IS-F.

На сервис отправят автомобили, которые были проданы дилерами в период с марта 2010 года май 2012 года. Причиной отзыва являются подушки безопасности переднего пассажира, которые могут сработать некорректно.

Владельцы отзывных машин будут проинформированы и приглашены в дилерские центры.

Не дожидаясь приглашения владельцы могут самостоятельно сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, а также записать на ремонт.