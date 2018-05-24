Автомобиль Aston Martin DB5 Джеймса Бонда продадут на аукционе‍

Организаторы торгов намерены с продажи спорткара выручить от 1,2 до 1,6 млн фунтов стерлингов.

Bonhams выставила на торги Aston Martin DB5 Джеймса Бонда, который принимал участие в сьемках фильма «Золотой глаз». Благодаря этому фильму данная модель является одной из самых популярных среди ретрокаров британской марки.

Aston Martin DB5 был выпущен в 1965 году и после сьемки в фильме он не единожды продавался с молотка.

Последний раз его купил бизнесмен Макс Рид, который в 2001 году за спорткар заплатил 200 тысяч долларов. Под капотом британского спорткара установлен четрехлитровый бензиновый мотор мощностью 285 л.с.

Максимальная скорость автомобиля 230 км/ч, а разгон от 0 до 100 км/ч за 6,5 секунды. Конечно по современным меркам это не рекордный показатель, но в 1965 году это был очень быстрый автомобиль.