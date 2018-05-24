Организаторы торгов намерены с продажи спорткара выручить от 1,2 до 1,6 млн фунтов стерлингов.
Автомобиль Aston Martin DB5 Джеймса Бонда продадут на аукционе
Bonhams выставила на торги Aston Martin DB5 Джеймса Бонда, который принимал участие в сьемках фильма «Золотой глаз». Благодаря этому фильму данная модель является одной из самых популярных среди ретрокаров британской марки.
Aston Martin DB5 был выпущен в 1965 году и после сьемки в фильме он не единожды продавался с молотка.
Последний раз его купил бизнесмен Макс Рид, который в 2001 году за спорткар заплатил 200 тысяч долларов. Под капотом британского спорткара установлен четрехлитровый бензиновый мотор мощностью 285 л.с.
Максимальная скорость автомобиля 230 км/ч, а разгон от 0 до 100 км/ч за 6,5 секунды. Конечно по современным меркам это не рекордный показатель, но в 1965 году это был очень быстрый автомобиль.
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