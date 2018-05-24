Две крупные компании подписали документ, в рамках которого они объединят усилия и создадут беспилотный автомобиль.
NYT: Apple и Volkswagen выпустят беспилотный автомобиль
24.05.2018 06:47
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Как сообщает The New York Times, Apple и Volkswagen выпустят беспилотный автомобиль, который будет эксплуатироваться сотрудниками компаний.
По предварительным данным, за основу беспилотника возьмут минивэн немецкой компании T6 Transporter, в который установят оборудование и применят беспилотные технологии.
Подробности о самом автомобиле не раскрываются.
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