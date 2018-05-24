NYT: Apple и Volkswagen выпустят беспилотный автомобиль

Две крупные компании подписали документ, в рамках которого они объединят усилия и создадут беспилотный автомобиль.

Как сообщает The New York Times, Apple и Volkswagen выпустят беспилотный автомобиль, который будет эксплуатироваться сотрудниками компаний.

По предварительным данным, за основу беспилотника возьмут минивэн немецкой компании T6 Transporter, в который установят оборудование и применят беспилотные технологии.

Подробности о самом автомобиле не раскрываются.