Ferrari показала единственный экземпляр эксклюзивного купе Ferrari SP3

Эксклюзивный экземпляр спорткара был подготовлен по спецзаказу для одного клиента и он создан в единственном экземпляре.

Ferrari показала единственный экземпляр эксклюзивного Ferrari SP38, который будет показан конкурсе элегантности Villa d’Este в Италии, а затем передан клиенту.

Выпуском уникального автомобиля занимались специалисты подразделения Special Projects, которым на создание модели потребовалось 1,5 года.

За основу купе взяли модель 488 GTB. При этом новый Ferrari SP38 ничем не похож на последний, а некоторые дизайнерские решения были позаимствованы от 308 GTB и F40.

Технические характеристики эксклюзивной модели не раскрываются. Возможно, под капотом купе располагается 670-сильный 3,9-литровый агрегат от стандартного 488 GTB, пару которому составляет семискоростной «робот».