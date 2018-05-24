В 2019 году в России создадут единую электронную базу автомобилей‍

В России намерены создать единую электронную базу ОТТС, а это может произойти уже в 2019 году.

Как удалось узнать «Известиям», после перехода на электронные ПТС в стране планируется осуществить переход на электронные одобрения типа транспортного средства (ОТТС).

Этот документ оформляется на предприятие и в нем содержатся все данные про модель. Также он свидетельствует о том, что транспортное средство прошло все испытания по безопасности.

Электронный ОТТС позволит исключить коррупционные методы, которые возможно влияют на выход на рынок новых автомобилей.

Еще электронный формат документа позволит отслеживать специалистам выпущенные авто.