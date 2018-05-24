Исследовательская компания JATO Dynamics опубликовала отчетные данные по продажам новых автомобилей в Европе за прошлый месяц.
Ford Focus вошел в Топ-10 самых популярных автомобилей в Европе
Согласно этим данным Ford Focus в апреле вошел в ТОП-10 европейских бестселлеров. Стоит отметить, что на автомобиль нового поколения уже принимают заказы, а в продажу он поступит летом.
При этом самым востребованным автомобилем на европейском рынке все также остается Volkswagen Golf, продажи которого в апреле составили 39 356 штук, что на 13% больше.
На втором месте в ТОП-10 европейских бестселлеров располагается Renault Clio. Продажи этой модели по итогам апреля составили 27 322 штуки, что на три процента больше, чем в апреле 2017 года.
Третий результат у Volkswagen Polo с продажами 36 339 экземпляров, а это на шесть процентов выше. В первой пятерке оказались Ford Fiesta и Peugeot 208 с продажами 23 774 (+32%) и 20 815 шт. (+6%).
В ТОП-10 европейских бестселлеров расположились:
Volkswagen Tiguan (20003 ед., +1%),
Dacia Sandero (19223 ед., +20%),
Renault Captur (18694 ед., +14%),
Skoda Octavia (18616 ед., +7%),
Ford Focus (18560 ед., +19%).