KIA представил обновленный кроссовер KIA Sportage

Обновленный кроссовер появится в продаже на европейском рынке уже в третьем квартале текущего года, а ближе к началу продаж будут объявлены и цены.

В обновленном кроссовере теперь есть версия с силовой установкой, работающей по схеме mild hybrid (мягкий гибрид), а из моторной гаммы исчез 1,7-литровый двигатель CRDi.

Последнему на замену пришел 1,6-литровым мотор U3 CRDI, который выдаст 115 или 136 лошадиных сил. Что касается версии с системой mild hybrid, то в ней будет 4-цилиндровый турбированный дизельный мотор и 48-вольтовая бортовая электросеть.

Эта система позволит сэкономить топливо и снижает количество вредных выбросов. Среди изменений в кроссовере можно отметить появление оптики в стиле нового Cerato, иную радиаторную решетку, новые воздухозаборники, бамперы и выхлопную систему.

Кроме этого, кроссовер получил колесные диски размером 16, 17 и 19 дюймов. В интерьере KIA Sportage появилась новая панель приборов, спортивные сидения, а также мультимедийная система с большим сенсорным экраном.