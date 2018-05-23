Представители компании Peugeot анонсировали новую концептуальную модель, показ которой запанирован на осень 2018 года.
Компания Peugeot осенью в Париже покажет новый концепт-кар
23.05.2018 16:10
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Так, компания Peugeot осенью на автосалоне в Париже покажет новый концепт-кар, который охарактеризовали как «выдающийся и радикальный».
По некоторым данным, новинкой может оказаться электромобиль. Подробности о новинке пока неизвестны. Ранее стало известно, что к 2020 году компания Peugeot представит купеобразный кроссовер под названием Peugeot 4008.
Сейчас в модельном ряду автопроизводителя есть два кроссовера 3008 и 5008. Обе модели выполнены в одном дизайне, только старшая модель получила семиместную модификацию.
По словам генерального директора Peugeot Жана-Филиппа Импарато, сейчас инженеры разрабатывают новый кроссовер, который должен быть представлен ближе к 2020 году.
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