Компания Peugeot осенью в Париже покажет новый концепт-кар

Представители компании Peugeot анонсировали новую концептуальную модель, показ которой запанирован на осень 2018 года.

Так, компания Peugeot осенью на автосалоне в Париже покажет новый концепт-кар, который охарактеризовали как «выдающийся и радикальный».

По некоторым данным, новинкой может оказаться электромобиль. Подробности о новинке пока неизвестны. Ранее стало известно, что к 2020 году компания Peugeot представит купеобразный кроссовер под названием Peugeot 4008.

Сейчас в модельном ряду автопроизводителя есть два кроссовера 3008 и 5008. Обе модели выполнены в одном дизайне, только старшая модель получила семиместную модификацию.

По словам генерального директора Peugeot Жана-Филиппа Импарато, сейчас инженеры разрабатывают новый кроссовер, который должен быть представлен ближе к 2020 году.