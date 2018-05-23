Новый хэтчбек Kia Ceed в России получит 1,4-литровый турбодвигатель

Хэтчбек Kia Ceed третьего поколения был представлен в феврале этого года. Более подробно о новинке портал «ТвоёАвто» сообщал ранее.

Между тем в базе Росстандарта уже появился хэтчбек Kia Ceed, который получил ОТСС, а благодаря ему стало известны подробности о российской версии модели.

По предварительным данным, продажи хэтчбека в нашей стране стартуют в третьем квартале текущего года. Для российского рынка автомобиль нового поколения будет доступен с теми же силовыми агрегатами, что и предшественник.

Таким образом, линейка двигателей будет представлена бензиновыми моторами 1.4 MPI и 1.6 MPI, а также новым турбированным 1.4 T-GDI. Двигатель 1.4 MPI получит отдачу 100 л.с. при 134 Нм и буде работать в паре с шестискоростной механической коробкой.

1,6-литровый агрегат теперь выдаст 128 л.с. при 157 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии для двигателя предложат 6МКП или 6АКП.

Что касается нового турбированного двигателя, то его мощность составит 140 л.с. при 242 Нм. В качестве трансмиссии предложат семискоростную роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями.

Хэтчебек третьего поколения в России будут собирать на предприятии «Автотор» в Калининграде. Цены и комплектации модели будут названы позднее.