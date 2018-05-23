Mitsubishi на российском рынке предлагает лимитированный L200 Black line

Компания Mitsubishi объявила о старте продаж на российском рынке лимитированной версии Mitsubishi L200, которая получила приставку к названию Black line и поставляется в страну из Таиланда.

За основу лимитированной версии пикапа была взята комплектация Intense, в которой под капотом модели расположится 2,4-литровый двигатель, пару которому составляет механическая трансмиссия и система полного привода Super Select 4WD.

В отличие от обычного пикапа вариант L200 Black line получил черный цвет кузова, в цвет кузова радиаторную решетку, расширители колёсных арок, колесные диски размером 17 дюймов, а также черного цвета ручки дверей, задний бампер, а также корпуса боковых зеркал. Стоимость новой версии составляет 2 242 000 рублей.