На 15 тысяч рублей подорожали кроссоверы Hyundai Creta‍ в России

Российское подразделение компании Hyundai переписало ценники на популярный кроссовер в большую строну.

Hyundai в России поняла цены на кроссовер Creta на 15 000 рублей, о чем сообщает «Автостат» ссылаясь на итоги проведенного мониторинга цен на новые автомобили в мае.

В процентном выражении ценник на кроссовер вырос на 1,2-1,6% в зависимости от комплектации. Изменение цен произошло для модели 2018 года выпуска.

Теперь начальная цена Hyundai Creta составляет 932 000 рублей, а в максимальной комплектации модель получила ценник 1 067 900 рублей.