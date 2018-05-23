Российское подразделение компании Hyundai переписало ценники на популярный кроссовер в большую строну.
На 15 тысяч рублей подорожали кроссоверы Hyundai Creta в России
23.05.2018 10:39
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Hyundai в России поняла цены на кроссовер Creta на 15 000 рублей, о чем сообщает «Автостат» ссылаясь на итоги проведенного мониторинга цен на новые автомобили в мае.
В процентном выражении ценник на кроссовер вырос на 1,2-1,6% в зависимости от комплектации. Изменение цен произошло для модели 2018 года выпуска.
Теперь начальная цена Hyundai Creta составляет 932 000 рублей, а в максимальной комплектации модель получила ценник 1 067 900 рублей.
Кроссовер Hyundai Creta в 2017 году стал бестселлером в сегменте SUV
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