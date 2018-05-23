Компания Zotye показала кроссовер Zotye T600‍ нового поколения

Китайская компания Zotye перестала скрывать кроссовер Zotye Т600 и опубликовала официальные изображения модели, а также рассекретила его характеристики.

В продажу кроссовер Zotye T600 нового поколения поступит до конца этого года, но более точные сроки старта продаж пока не раскрывают.

Обычная версия кроссовера Zotye T600 после смены поколений получила внешность в новом фирменном стиле марки.

При этом спортивная и ккупеобразная версии кроссовера получат изменения позднее. Так, в отличие от предшественника кроссовер получил измененный дизайн, который уже мало напоминает Volkswagen Touareg.

Габариты автомобиля немного увеличились и теперь составляют 4 691/1696/1893 мм, а расстояние между осями составит 2 807 мм.

В салоне кроссовера новой генерации произошли кардинальные изменения, ведь там появилась иная передняя панель, цифровая приборная панель, а также информационно-развлекательная система с сенсорным экраном. Информацию об изменениях в моторной гамме производитель не предоставил.