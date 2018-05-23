Пикап Volkswagen Amarok в топовом исполнении с дизельным двигателем стал на конвейер предприятия компании в Германии.

Так, Volkswagen начала производство самой мощной версии пикапа Amarok на производственной площадке в Ганновере.

Первым пикапом с мощным дизельным двигателем стал Volkswagen Amarok в версии Aventura.

В целом же с дизельным силовым агрегатом автомобиль предложат в топовых версиях Highline и Aventura, а последняя будет еще отличаться черной обивкой потолка, цветом кузова Peacock с эффектом металлика колесными дисками размером 20 дюймов.

Турбированный шестицилиндровый двигатель объёмом три литра имеет отдачу 258 л.с. В режиме овербуст будет возможность кратковременно увеличивать отдачу мотора до 272 л.с. в паре с двигателем работает восьмискоростной автомат и система полного привода 4Motion.

Стоимость пикапа с дизелем в версии Highline составит 43 180 евро или чуть более 3,1 миллиона рублей. Самый дорогой вариант Aventura получил ценник 48 800 евро или 3,6 миллиона рублей.