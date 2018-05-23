В России с 1 июля начнут оформлять электронные ПТС, и по мнению страховщиков, это существенно может осложнить оформление ОСАГО на новый автомобиль.
С 1 июля россияне столкнутся с проблемами при покупке ОСАГО
23.05.2018 09:48
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Как удалось узнать «Ведомостям», страховщики не смогут выдать новым автовладельцам полис ОСАГО, так как для его оформления требуется бумажный ПТС.
В базе данных, с которыми работают страховые компании пока нет администратора системы электронных ПТС – АО «Электронный паспорт».
Решится ли проблема к 1 июля пока никто не может точно сказать, ведь правительству вначале нужно внести поправки в закон от 14 сентября 2005 года.
Также нужно успеть сделать изменения в системе, а на это разработчикам тоже нужно время.
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