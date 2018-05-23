С 1 июля россияне столкнутся с проблемами при покупке ОСАГО‍

В России с 1 июля начнут оформлять электронные ПТС, и по мнению страховщиков, это существенно может осложнить оформление ОСАГО на новый автомобиль.

Как удалось узнать «Ведомостям», страховщики не смогут выдать новым автовладельцам полис ОСАГО, так как для его оформления требуется бумажный ПТС.

В базе данных, с которыми работают страховые компании пока нет администратора системы электронных ПТС – АО «Электронный паспорт».

Решится ли проблема к 1 июля пока никто не может точно сказать, ведь правительству вначале нужно внести поправки в закон от 14 сентября 2005 года.

Также нужно успеть сделать изменения в системе, а на это разработчикам тоже нужно время.