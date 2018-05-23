DS в Париже представит электрический кроссовер DS3 Crossback‍

Представители компании DS рассказали, что на осеннем автосалоне в Париже будет представлен новый компактный кроссовер DS3 Crossback.

Новинка будет предлагаться как с традиционными ДВС, так и с полностью электрической силовой установкой. В Париже будет представлен электрический вариант автомобиля.

Это будет первый кроссовер марки, оснащенный электромоторами. В основе электрокроссовера расположится платформа e-CMP, которая также станет основой и для «зеленых» моделей марок Peugeot и Citroen.

На этой платформе будет создано в том числе и новое поколение Opel Corsa, а также новые версии Peugeot 208. Что касается DS3 Crossback, то он позиционируется как конкурент Hyundai Kona EV.