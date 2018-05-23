Представители компании DS рассказали, что на осеннем автосалоне в Париже будет представлен новый компактный кроссовер DS3 Crossback.
DS в Париже представит электрический кроссовер DS3 Crossback
23.05.2018 07:25
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Новинка будет предлагаться как с традиционными ДВС, так и с полностью электрической силовой установкой. В Париже будет представлен электрический вариант автомобиля.
Это будет первый кроссовер марки, оснащенный электромоторами. В основе электрокроссовера расположится платформа e-CMP, которая также станет основой и для «зеленых» моделей марок Peugeot и Citroen.
На этой платформе будет создано в том числе и новое поколение Opel Corsa, а также новые версии Peugeot 208. Что касается DS3 Crossback, то он позиционируется как конкурент Hyundai Kona EV.
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